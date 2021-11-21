Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей ЧМ 2022 года

Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщил «РБК Спорт» источник среди игроков национальной команды и собеседник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что тренер намерен объявить о продолжении работы в YouTube-программе «Коммент.Шоу». В РФС пока эту новость не комментировали.

В начале недели Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей. Сборная России 14 ноября проиграла Хорватии (0:1) и лишилась прямой путевки на мировое первенство. Однако, команда сохранила шансы попасть на турнир через стыковые матчи. Соперники российских футболистов станут известны после жеребьевки 26 ноября. Сами игры пройдут в марте следующего года.

Карпин возглавил сборную России этим летом. Его контракт был рассчитан до конца года, но из-за попадания в стыковые матчи автоматически продлен до конца отборочного турнира.