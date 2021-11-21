Стали известны дата и место похорон Валерия Гаркалина

Гражданская панихида пройдет 23 ноября в Учебном театре ГИТИСа. Начало в 11 часов. В 15 часов состоится отпевание на Миусском кладбище. Там же артист упокоится. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Российского института театрального искусства. Там попросили людей с признаками простуды оставаться дома отметив, что будет организована трансляция на портале «Москва.Онлайн».

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в больнице от последствия коронавируса 20 ноября, ему было 67 лет.