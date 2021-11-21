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20:33, 21 ноября 2021

Российский актер Михаил Зубов, известный по сериалу «Воронины», скончался в возрасте 42 лет

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя краснодарской школы кино «Кинолицей» Елену Володину. Причина и подробности смерти не уточняются. Помимо «Ворониных», Михаил Зубов играл в сериалах «Капкан для монстра» и «Лихач».


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