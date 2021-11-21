Российский актер Михаил Зубов, известный по сериалу «Воронины», скончался в возрасте 42 лет

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя краснодарской школы кино «Кинолицей» Елену Володину. Причина и подробности смерти не уточняются. Помимо «Ворониных», Михаил Зубов играл в сериалах «Капкан для монстра» и «Лихач».