Российский актер Михаил Зубов, известный по сериалу «Воронины», скончался в возрасте 42 лет

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя краснодарской школы кино «Кинолицей» Елену Володину. Причина и подробности смерти не уточняются. Помимо «Ворониных», Михаил Зубов играл в сериалах «Капкан для монстра» и «Лихач».
2021-11-21T20:33:05+03:00
2021-11-21T20:33:16+03:00
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20:33, 21 ноября 2021
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