Президент России Владимир Путин сообщил, что прошёл ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт»

Об этом он сказал в беседе с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Путин отметил, что чувствует себя нормально. По его словам, спустя пару часов после прививки ничего не чувствуется.
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Об этом он сказал в беседе с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Путин отметил, что чувствует себя нормально. По его словам, спустя пару часов после прививки ничего не чувствуется.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…