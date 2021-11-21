Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт»

Прививку он сделал сегодня по рекомендации специалистов. Об этом глава государства сообщил на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. По словам президента, спустя два часа после прививки у него нет никаких неприятных ощущений, чувствует он себя нормально.

В свою очередь Логунов рассказал президенту, что введение третьей дозы вакцины возвращает ее эффективность к первоначальному уровню. По его словам, проходить ревакцинацию можно и через год при отсутствии пандемического подъема, однако при неблагоприятных условиях это лучше делать раз в полгода.

Также замруководителя центра имени Гамалеи сказал о второй фазе исследования вакцины для детей и разработке лекарства от коронавируса на основе моноклональных антител, которое может быть зарегистрировано уже через 3-5 месяцев.

С момента последней прививки у Путина прошло семь месяцев — он завершил полный курс вакцинации в апреле. Первоначально президент не раскрывал, каким препаратом привился, но спустя несколько месяцев уточнил, что это был «Спутник V».