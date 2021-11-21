Не менее 12 человек задержаны на Пушкинской площади в Москве на акции в поддержку политзаключенных и «Мемориала»*

По меньшей мере 12 человек задержаны на Пушкинской площади в Москве в ходе акции в поддержку политзаключенных и общества «Мемориал*». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на журналистку Викторию Ивлеву. По ее словам, людей держали в маленьком автозаке, несмотря на эпидемию коронавируса. Затем часть задержанных высадили у отдела внутренних дел в Хамовниках, остальных, как она предположила, вероятно, повезли в отдел в Лужниках. В пресс-службе столичного главка МВД пока ситуацию не комментировали. Ивлеву оставили в отделении до суда в понедельник.

Сегодня же в Москве в Сахаровском центре* прошла благотворительная акция в поддержку «Мемориала» и «Комитета против пыток».

Иск с требованием ликвидировать «Мемориал» 11 ноября подала в Верховный суд Генеральная прокуратура. Такой шаг в ведомстве объяснили грубыми и неоднократными нарушениями законодательства при работе организации. Уже на следующей неделе Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры по «Мемориалу».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом.