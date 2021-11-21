Мэр Сергей Собянин рассказал, что число мигрантов на стройках Москвы сократилось более чем вдвое

По словам Собянина, темпы строительства при этом не снижаются.
Собянин добавил, что россияне, задействованные в строительстве, обладают лучшими компетенциями.
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По словам Собянина, темпы строительства при этом не снижаются.
Собянин добавил, что россияне, задействованные в строительстве, обладают лучшими компетенциями.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…