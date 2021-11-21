В Совете безопасности России заявили об увеличении незаконных мигрантов-транзитников через территорию страны

Речь идёт о выходцах из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, сказал в интервью «Российской газете» замсекретаря Совета Александр Гребенкин. По его словам, в основном нелегалы направляются в страны Евросоюза.

Также по-прежнему актуальной для России Гребенкин назвал проблему незаконной экономической миграции из центральноазиатских республик, Молдавии и Украины. По его словам, граждане этих стран направляются в Россию на заработки. Только в этом году, как сказал замсекретаря Совбеза, российские пограничники отказали во въезде более чем 22 тысячам иностранных граждан.

