США отправили два патрульных судна на усиление украинского военного флота

Корабль с переоборудованными катерами береговой охраны прошел сегодня через пролив Дарданеллы, сообщает агентство Reuters. Это произошло после того, как Украина выразила опасение из-за возможного нападения со стороны России. Отмечается, что украинские моряки уже прошли подготовку на судах в Соединенных Штатах. В посольстве США в Киеве сообщили, что поставка катеров является частью пакета военной помощи Украине на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
2021-11-21T19:31:03+03:00
2021-11-21T19:31:03+03:00
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19:31, 21 ноября 2021
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