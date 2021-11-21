США отправили два патрульных судна на усиление украинского военного флота

Корабль с переоборудованными катерами береговой охраны прошел сегодня через пролив Дарданеллы, сообщает агентство Reuters. Это произошло после того, как Украина выразила опасение из-за возможного нападения со стороны России. Отмечается, что украинские моряки уже прошли подготовку на судах в Соединенных Штатах. В посольстве США в Киеве сообщили, что поставка катеров является частью пакета военной помощи Украине на сумму более 2,5 миллиардов долларов.