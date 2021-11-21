Украинский политолог Михаил Погребинский считает политической игрой сообщения разведки США о возможном вторжении РФ на Украину. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что это игра, которую начали американцы публикацией материалов о том, что сосредотачиваются российские войска. Потом выяснилось, что они на расстоянии более 200 км от украинской границы. Но настаивали на том, что это так, а украинская разведка и украинское руководство по началу говорили, что ничего такого не видим. Потом они стали повторять вот эту как бы информацию», – уточнил он.

По мнению Погребинского, информация вообще не является реальной. «Похоже, что это фейк, не реальная информация, а просто политическая игра, смысл которой заключается в том, чтобы настроить европейских партнеров по НАТО, настроить украинцев. Им тоже дали понять, что они должны говорить, что есть эта опасность и они стали говорить, как послушные шавки. Я думаю, что это продолжение линии на сатанизацию РФ, Путина», – пояснил политолог.

Он отметил, что Путин удовлетворен тем, что держит Запад в напряжении. «Мы понимаем по словам Путина, что он удовлетворен тем, что есть такая реакция американцев, европейцев, напряжение есть», – считает Погребинский.

Политолог считает, что власть понимает, что допустить войну нельзя. «Конечно, я считаю, что высшие руководители не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны. Все понимают прекрасно, что этого допустить нельзя», – заключил он.

Как передает CBS, американские разведчики считают, что вероятность вторжения российских войск возрастет по мере наступления холодов, это может произойти и в ближайшие несколько недель, если в ситуацию не вмешается Запад.