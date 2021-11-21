В Судане военные и отстраненный премьер министр страны договорились о его возвращении на пост

Соглашение сегодня подписали военный лидер государства Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава суданского правительства Абдалла Хамхуд в президентском дворце. Церемонию транслировало государственное телевидение. Основным пунктом в документе стало возвращение премьер-министру его полномочий. В соглашении также указано о необходимости создать Конституционный суд, назначить Верховного судью, сформировать новый кабинет министров и ускорить процесс созыва парламента. Стороны договорились и том, что в Судане появится единая национальная армия. Контролировать преобразования будет Суверенный совет, который возглавляет Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он пообещал не вмешиваться в работу исполнительной власти, а только наблюдать за переходным процессом к демократии в стране.

В конце октября военные полностью отстранили гражданских чиновников от власти, а группа министров, в том числе глава правительства, были арестованы. В столицу ввели военную технику, она перекрыла въезды в город и выезды из него. Был установлен контроль над зданием государственной телерадиовещательной компанией. Суданцам в прямом эфире пообещали всеобщие выборы и создание нового правительства технократов.

Премьер-министра страны Абдаллу Хамхуда уже освободили из-под стражи. Военные и гражданские силы Судана договорились отпустить всех политических заключенных.

Оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» отвергло подписанное политическое соглашение между военными и

ранее отстраненным с поста премьера Абдаллой Хамдоком, назвав

его «предательством».