В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что на карте «Тюркского мира» не обозначен его исторический центр на Алтае

В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что на карте «Тюркского мира», подаренной президенту Турции Реджепу Эрдогану лидером турецких националистов, не обозначен его исторический центр на Алтае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «нормальной» идею тюркского единства. Однако, по его словам, все-таки необходимо указать на карте «священное место для любого тюрка, откуда они пошли родом». Песков подчеркнул, что оно находится не на турецкой территории, а в России, и его нужно обозначить большой красной звездой.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко отметил «Эху Москвы», что история с картой тюркского мира – это некий инструмент для Эрдогана, чтобы показать свою независимость и что несмотря на приличные отношения с Россией, он играет в свою игру.

Малашенко добавил, что публикация карты, в которой отмечены часть Сибири, Поволжье, Север Кавказа – в какой-то мере преувеличение. Он сказал, что активность Эрдогана на тюркистском направлении будет продолжаться, тем не менее, на отношения с Россией это не повлияет

