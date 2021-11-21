В российском Совбезе объявили о рисках проникновения террористов в страну из-за очагов нестабильности на границе

Не исключили и возможности появления новых конфликтов.

Рост числа очагов нестабильности вблизи границ создаёт риски того, что на территорию страны проникнут диверсанты и террористы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности Александр Гребенкин. В частности, он отметил, что боевики из Афганистана могут попасть сначала в государства Центрально-Азиатского региона, а затем через Казахстан и в Россию. По его словам, растёт поток нелегальных мигрантов, которые проходят через страну по пути в Евросоюз. Также за последние три года на границе были задержаны шестнадцать тысяч человек, находящихся в международном и федеральном розыске.

Гребенкин сказал, что уровень угроз не снижается в том числе из-за активности НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне и в Арктическом районе. Это происходит в условиях давления на Россию, в том числе в информационном поле.

Заместитель секретаря добавил, что Совет безопасности уже обсудил новые эффективные меры по укреплению безопасности в приграничной зоне.

Ранее на этой неделе власти Эстонии начали проводить колючую проволоку на границе с Россией. Они сделали это из опасения, что там может повториться миграционный кризис, подобный тому, с которым столкнулась Польша.