В Ленинградской области задержаны трое мужчин, из автомобиля которых во время аварии выпал труп с перерезанным горлом. По данным РЕН ТВ, убитым оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркади Казинян. Незадолго до смерти он употреблял спиртное со знакомыми в гаражном кооперативе «Лагуна». В компании произошел конфликт, в ходе которого один из гостей убил Казиняна и поджог его гараж. Тело убитого подозреваемые решили вывезти в лес и закопать, но по дороге пьяный водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение. Тело выпало из багажника, а сообщники скрылись, но вскоре были пойманы.