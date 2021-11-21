В Ленинградской области задержаны трое мужчин, из автомобиля которых во время аварии выпал труп с перерезанным горлом. По данным РЕН ТВ, убитым оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркади Казинян. Незадолго до смерти он употреблял спиртное со знакомыми в гаражном кооперативе «Лагуна». В компании произошел конфликт, в ходе которого один из гостей убил Казиняна и поджог его гараж. Тело убитого подозреваемые решили вывезти в лес и закопать, но по дороге пьяный водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение. Тело выпало из багажника, а сообщники скрылись, но вскоре были пойманы.
2021-11-21T18:34:25+03:00
2021-11-21T18:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 21 ноября 2021
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