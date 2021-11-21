Дмитрий Песков отрицает авторство своего сына, который опубликовал пост о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте

Пресс-секретарь Владимира Путина отрицает авторство своего сына, который опубликовал пост о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте. Он лишь сделал скриншот чужого сообщения, сказал Дмитрий Песков интернет-изданию «Подъем». Минувшей ночью в инстаграме 17-летнего Мики Пескова появилось сообщение о гибели автоблогера Саида Губденского в ДТП в Москве. Автор признается, что сам ездит с превышением скорости. По его словам, после резонансных аварий он часто обещает себе «ездить с головой и не гонять», но через два-три дня снова возвращается к прежней манере вождения.
2021-11-21T18:34:05+03:00
2021-11-21T18:35:10+03:00
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18:34, 21 ноября 2021
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