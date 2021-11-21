Петицию с требованием отменить закон об «иностранных агентах» подписали более 250 тысяч человек

Сбор подписей на сайте Change.org начался 14 сентября. Авторами обращения выступили более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций. Они отмечают, что законодательство об «иноагентах» в России является неправовым и дискриминационным и противоречит как Конституции России, так и Европейской конвенции о защите прав человека.
2021-11-21T18:31:21+03:00
2021-11-21T18:32:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2939702-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 21 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…