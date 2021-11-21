Петицию с требованием отменить закон об «иностранных агентах» подписали более 250 тысяч человек

Сбор подписей на сайте Change.org начался 14 сентября. Авторами обращения выступили более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций. Они отмечают, что законодательство об «иноагентах» в России является неправовым и дискриминационным и противоречит как Конституции России, так и Европейской конвенции о защите прав человека.