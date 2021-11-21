Пресс секретарь президента РФ Песков не исключает возможных провокаций на российско-украинской границе со стороны НАТО

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможных провокаций на российско-украинской границе со стороны НАТО.

Североатлантический альянс, по мнению Пескова, должен прекратить распространять свое политическое и военное влияние у российских рубежей. Он призвал также остановить поставки современного оружия украинцам, так как, по его выражению, это толкает Киев на безумные действия. При этом Песков подчеркивает, что высказанные претензии Вашингтона к Москве несправедливы.

Американская разведка, по данным источника телеканала CBS, предупредила Европу о возможном российском вторжении на Украину с наступлением холодов. Собеседники отмечают, что наращивание российских войск у границ Украины носит беспрецедентный характер. Разведчики, по данным телеканала, не исключают, что Россия планирует в ближайшее время взять силой территорию непризнанных Донецкой и Луганской республик. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сказал, что Россия планирует напасть в январе-феврале, при этом Москва, по его словам, собирается использовать авиаудары, за которыми последуют воздушно-десантные атаки. Он также не исключил использования Россией территории Белоруссии в качестве плацдарма.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал «Эху Москвы», что вероятность вторжения российских войск в Украину мала.

Орешкин добавил, что цель российского президента Владимира Путина – держать европейских партнёров в напряжении, а Запад демонстрирует свои опасения.

Украинское Министерство Обороны говорит, что у границ находится около 100 тысяч российских военных.