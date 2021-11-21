Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своём обращении заявил о тяжёлой ситуации на польско-белорусской границе

Он отметил, что это не миграционный кризис, а политический, созданный с целью дестабилизировать Европу:

«Я хочу заверить, что Польша не поддастся шантажу и сделает всё, чтобы остановить зло, угрожающее Европе. На протяжении многих веков Польша охраняла наш общий дом. Когда приходилось сталкиваться с захватчиками, а затем и с тоталитарной диктатурой, мы всегда стояли на передовой. Это была польская солидарность задолго до того, как появились Евросоюз и НАТО.

Когда кто-то пытается ворваться в наш дом, мы его защищаем. Этот принцип применяется также к национальным границам, границам Евросоюза и НАТО, нашего общего дома. Давайте оставаться вместе и защитим Европу».

Моравецкий также заявил о намерении полностью закрыть границу с Белоруссией на фоне кризиса.