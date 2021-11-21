Литературный критик Мариэтта Чудакова ушла из жизни на 85-ом году жизни

Она скончалась в реанимации Коммунарки из-за коронавируса.

Мариэтта Чудакова была известна как научной, так и общественной деятельностью. Так, на её счету сотни исследовательских работ, которые выходили с начала семидесятых годов. Она была автором книг о творчестве писателей Юрия Олеши, Михаила Зощенко и других. Больше всех доктор филологических наук написала о Михаиле Булгакове — она создала его первую научную биографию.

В общественной жизни Мариэтта Чудакова нередко выступала критиком действий властей. В восьмидесятых была настроена против компартии, а в 93-ем году требовала полностью её запретить. На выборах в парламент 2007-ого входила в партийный список «Союза Правых Сил». В 2010-ом — поддержала общественную кампанию под названием «Путин должен уйти». После 2014-ого подписывала публичные обращения в поддержку Украины. Выступала за запрет цензуры и за отмену законов об иностранных агентах.

Сейчас коллеги и правозащитники пишут о ней, как о несгибаемом, бескомпромиссном и смелом человеке с острейшим критическим умом.

Время и место прощания, как объявила дочь погибшей, станут известны позднее.