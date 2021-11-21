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18:03, 21 ноября 2021

Более восьмидесяти тысяч человек подписали петицию в поддержку признанного иноагентом «Мемориала»

На следующей неделе Верховный суд должен рассмотреть иск Генпрокуратуры о ликвидации правозащитной организации.

Онлайн-петиции подчас являются последней возможностью обратить внимание властей на ту или иную проблему. Задача состоит в том, чтобы собрать 100 тысяч подписей, что зачастую сделать не так просто. Если это инициатива регионального или муниципального уровня её должны поддержать 5 процентов местных жителей. После того как цель достигнута петицию направляют в экспертную группу при правительстве, в которую входят и депутаты Госдумы. Они решают создавать ли законопроект на основе этого документа. Подписи, на которые обязаны реагировать, собираются на государственном сайте Российской общественной инициативы. Активно собирают их и на сайте Change.org. Нередко петиции подписывают сто тысяч и гораздо больше людей. Так необходимое число голосов в своё время набрала общественная инициатива об отмене нашумевшего антитеррористического пакета «Яровой». Ну а рекордное число подписей в России собрала петиция против пенсионной реформы. Её подписали почти 3 миллиона жителей страны. Впрочем, вызвавшую массовые протесты реформу так и не отменили. Добиться своего инициаторам онлайн-петиций удавалось считанное количество раз. В прошлом году суд в Бурятии остановил строительство завода на Байкале по розливу воды для Китая. Петицию ещё раньше подписали больше миллиона человек. Часто препятствием для рассмотрения требований становится экспертная группа, которая петиции отклоняет. Как это было, к примеру, с требованием остановить строительство в разных городах страны мусоросжигательных заводов или инициативой о запрете отлова китов. Обе петиции, размещённые на сайте Российской общественной инициативы, набрали больше 100 тысяч подписей.

Сегодня же в Москве в Сахаровском центре* прошла благотворительная акция в поддержку «Мемориала» и Комитета против пыток. Как рассказала «Эху Москвы» координатор волонтеров Сахаровского центра Дарья Ивченко, желающих сделать пожертвование в пользу правозащитников становится все больше.

В свою очередь, сотрудница благотворительного фонда Комитета против пыток пояснила «Эху Москвы», что сбор средств необходим для оплаты адвокатов пострадавшим от полицейского насилия.

Сегодня же пятьдесят человек пришли на акцию в поддержку «Мемориала» в Варшаве. Эксперт издания Vipol Игорь Исаев в эфире телеканала «Дождь*», признанного иноагентом, сказал, что эта акция показывает важность «мемориала» для всего общества.

Напомним, в субботу на Пушкинской площади прошла серия одиночных пикетов в поддержку «Мемориала». Задержанных правозащитника Льва Пономарева* и журналистку Викторию Ивлеву оставили в отделении до суда в понедельник. Уже на следующей неделе Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры по «Мемориалу*».

Российские власти считают Сахаровский центр и «Мемориал» иностранными агентами.

* "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.


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