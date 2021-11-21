Дмитрий Орешкин: Путин не отводит войска от украинских границ, чтобы держать европейских партнеров в напряжении

Путин не отводит войска от украинских границ, чтобы держать европейских партнеров в напряжении. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

«Мне кажется, есть две очевидных составляющих. Владимир Путин заявил, что это хорошо, что ему удается держать европейских партнеров в напряжении и надо, чтобы их состояние продолжалось. Действительно, он их держит в напряжении. Второй аспект – это то, что американская и украинская разведка говорят, что может состояться вторжение, по-видимому с похолоданием. Может, коль скоро есть войска, то и вторжение может состояться. Насколько вероятно это вторжение, вопрос другой. Мне кажется, что переоценивается эта угроза», – пояснил он.

По словам Д.Орешкина, стороны конфликта ведут себя предсказуемо. «По-видимому, обе стороны вполне предсказуемо действуют. Для того, чтобы американская разведка не говорила, что вторжение может состояться, Путину было бы достаточно отвести 50 тысяч своих солдат из тех 90, которые располагаются рядом с Украиной. Он этого не отводит, имеет право так делать, потому что это его территория, на ней он свободен размещать свои войска. А соответственно европейские аналитики и американские в своем праве анализировать эту ситуацию и говорить о том, что таким образом создается угроза вторжения. Угроза объективно существует. Никто не говорит, что вторжение обязательно состоится, лично я думаю, что нет, потому что Путин никогда не делает того, что от него ждут», – заключил политолог.

Телеканал СВS сообщил, что разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.