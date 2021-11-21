После череды неудач английского клуба «Манчестер-Юнайтед» пост главного тренера команды оставил Гуннар Сульшер

Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер-Юнайтед». 48-летний Сульшер возглавлял команду с декабря 2018-го года. Накануне «Манчестер-Юнайтед» в гостевом матче потерпела крупное поражение со счетом 1:4 от «Уотфорда». Это поражение стало для клуба четвертым в пяти последних матчах английской премьер-лиги. Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Майкл Каррик.
2021-11-21T17:32:45+03:00
2021-11-21T17:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 ноября 2021
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