После череды неудач английского клуба «Манчестер-Юнайтед» пост главного тренера команды оставил Гуннар Сульшер

Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер-Юнайтед». 48-летний Сульшер возглавлял команду с декабря 2018-го года. Накануне «Манчестер-Юнайтед» в гостевом матче потерпела крупное поражение со счетом 1:4 от «Уотфорда». Это поражение стало для клуба четвертым в пяти последних матчах английской премьер-лиги. Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Майкл Каррик.