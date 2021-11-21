По меньшей мере 15 человек унесло волной у береговой линии на юге Мьянмы

Как передает агентство Синьхуа, трагедия произошла с паломниками, которые вдоль берега направляясь в пагоду. 15 человек погибли, еще несколько пропали без вести – их число не уточняется. Власти развернули поисково-спасательную операцию.
2021-11-21T17:32:29+03:00
2021-11-21T17:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 ноября 2021
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