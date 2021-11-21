На Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель теплоход «Абескун»

Как сообщает региональное управление МЧС, судно следовало с нефтяного месторождения на Каспии. Среди восьми членов экипажа пострадавших нет. Судовой ход не нарушен. Пробоин и утечки нефтепродуктов нет. На помощь теплоходу вышел буксир.