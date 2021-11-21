Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые за неделю превысил единицу и составил 1,08

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. В целом по России этот показатель также увеличился и достиг 0,99. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
2021-11-21T17:31:46+03:00
2021-11-21T17:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 21 ноября 2021
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