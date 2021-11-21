Малашенко: История с картой тюркского мира с территориями России — инструмент Эрдогана для демонстрации независимости

История с картой тюркского мира с российскими территориями является инструментом Эрдогана для демонстрации независимости. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко.

«Я думаю, что эта история с картой — это некий инструмент для Эрдогана, чтобы показать, насколько он велик, насколько он независим, и даже несмотря на очень приличные отношения с Россией, в общем-то, партнерские, полупартнерские, и приличное отношение к Путину уважительное, он играет свою игру. Для него тюркизм – это крайне важное обстоятельство, это сила Турции, это свидетельство того, что Турция может претендовать на роль великой державы», – пояснил эксперт.

Он напомнил об активности Эрдогана в последние месяцы. «Сейчас он крайне активен в Центральной Азии, и он там добивается определенных успехов. Хотя эти успехи ограничены, потому что там все хотят денег, а денег у турок не так много. Последние полгода можно говорить более-менее условно, что этот самый тюркизм или пан-тюркизм – это некая конкуренция для евразийства. Хотя сам Эрдоган к евразийству относится достаточно с пониманием», – отметил А.Малашенко.

Отметку российских территорий на карте Малашенко считает преувеличением. «Это конкуренция с российскими идеями и в этом контексте публикация этой карты, где не только помечена Центральная Азия, но и все остальное — и Поволжье, и север Кавказа, и Сибирь – это в каком-то плане явное преувеличение. Но тем не менее, это намек на то, что Путин имеет дело не с Эрдоганом, не с Турцией, но и с какой-то квази-тюркской цивилизацией. И не реагировать на это было нельзя», – считает эксперт.

Тем не менее ответ Пескова Малашенко считает неподготовленной реакцией. «Я считаю, что реакция достаточно, не скажу глуповата, но какая-то неподготовленная. И вообще Россия пока не знает, как реагировать на эти тюркистские претензии Турции. Так или иначе все это будет продолжаться, я имею в виду вот эту активность на тюркистском направлении, я думаю, наши к этому каким-то образом приспособятся, а не будут вспоминать про Алтай, что в общем-то несколько примитивно», – заключил он.

Дмитрий Песков в эфире канала «Россия-1» сказал, что на карте, с которой сфотографировался президент Турции Эрдоган, красная звезда не стоит в центре тюркского мира, «на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом». На карту тюркского мира, которую подарили Эрдогану, попали некоторые регионы России.