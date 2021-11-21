В Бельгии проходит массовая акция против введения новых коронавирусных ограничений

жителей Брюсселя вышли на улицы с лозунгом «Вместе за свободу». Акция проходит в формате шествия, демонстранты планируют дойти до штаб-квартиры Евросоюза. Несмотря на то, что по официальным данным в Бельгии привито более 70% населения, заболеваемость в стране по-прежнему остается на высоком уровне. В связи с этим власти приняли решение ужесточить антиковидные меры. Теперь в Бельгии все, даже дети, должны появляться в общественных местах только в масках, а также сотрудники предприятий 4 из 5 рабочих дней должны трудиться удалено. Помимо этого, для посещения большинства общественных мест необходимо предъявлять европейский ковид-сертификат, подтверждающий иммунизацию. Получить его можно только имея справку о вакцинации, либо о перенесенном заболевании.

На этой неделе массовые акции протеста против введения обязательной вакцинации, а также против дополнительных карантинных мер прошли также в Австрии, Голландии и Хорватии.