Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024м году

О своих планах, он как пишут американские СМИ, рассказал соратникам по Демократической партии.

Глава Белого дома хочет участвовать в следующих президентских выборах, чтобы убедить однопартийцев в том, что возраст не помеха, как и снижение рейтинга. Вчера Джо Байдену исполнилось 79 лет, к выборам ему будет уже 81. Он уже самый пожилой глава государства за всю историю Соединённых Штатов. В Демократической партии сомневаются, что политик снова будет выдвигаться на высший пост. Байден и его ближайшее окружение, пытаются доказать обратное, пишет газета Washington Post. Об этом 46-й президент страны сообщил на мероприятии по привлечению средств для Демпартии, из-за коронавируса его провели в дистанционном формате. Друзья президента, в их числе бывший сенатор-демократ Крис Додд сказали, что рад решению Байдена. Впрочем, некоторые его соратники по партии признались, что скептически относятся к заявлениям президента США и его помощников. Издание также отмечает, что рейтинг Байдена в последнее время снижается. Деятельность президента одобряют меньше 40 процентов американцев.

На этой неделе Байдену сделали колоноскопию в рамках ежегодного медицинского осмотра. На время его проведения он передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис. После завершения процедуры глава страны вернулся к своим обязанностям.