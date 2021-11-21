Сахаровский центр* в Москве проводит акцию в поддержку правозащитных организаций «Мемориал»* и «Комитет против пыток»*

Акция в поддержку правозащитников проходит уже в восьмой раз. Но этот год — особенный, отмечают организаторы: желающих сделать пожертвование стало больше. Среди благотворителей как молодые студенты, так и старшее поколение. Кто-то принес свою одежду, бижутерия или даже посуду, остальные — решили помочь финансово. В ответ на переданные в поддержку «Комитета против пыток»* и «Мемориала», которых российские власти считают иностранными агентами, можно получить брендированный сувенир, редкие книги, посвященные жизни в Чечне и защите прав человека в России, или выкупить любую выставленную вещь. Их сбор для продажи начался еще месяц назад. Текущие выходные — лишь кульминация благотворительной акции. Как отмечают волонтеры, все выставочные помещения Сахаровского центра* переполнены от материальных пожертвований. Одна из вероятных причин ажиотажа — усилившееся в последнее время давление властей на правозащитные организации: ужесточение правил для НКО-иноагентов и попытка прокуратуры упразднить историко-просветительскую организацию Международный Мемориал** и одноименный правозащитный центр.

Часть участников акции подписала обращения в Мосгорсуд с просьбой отказать прокуратуре в удовлетворении иска против «Мемориала».

* «Комитет против пыток» - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.