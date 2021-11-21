Военный лидер Судана Адбель Фатах аль-Бурхан и отстраненный премьер-министр Абдалла Хамдок подписали соглашение

Военный лидер Судана Адбель Фатах аль-Бурхан и отстраненный премьер-министр Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение. Оно подразумевает возвращение Хамдока на пост премьера и освобождение всех политзаключенных. Сам премьер заявил, что для него интересы страны превыше всего, а главная цель – не допустить кровопролития суданцев. Хамдок считает, что подписанное с военными соглашение решит все проблемы, возникшие в переходный период.
2021-11-21T16:34:16+03:00
2021-11-21T16:34:16+03:00
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16:34, 21 ноября 2021
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