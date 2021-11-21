Военный лидер Судана Адбель Фатах аль-Бурхан и отстраненный премьер-министр Абдалла Хамдок подписали соглашение

Военный лидер Судана Адбель Фатах аль-Бурхан и отстраненный премьер-министр Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение. Оно подразумевает возвращение Хамдока на пост премьера и освобождение всех политзаключенных. Сам премьер заявил, что для него интересы страны превыше всего, а главная цель – не допустить кровопролития суданцев. Хамдок считает, что подписанное с военными соглашение решит все проблемы, возникшие в переходный период.