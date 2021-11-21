Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за ужесточение санкций в отношении Александра Лукашенко

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за ужесточение санкций в отношении белорусского руководителя Александра Лукашенко. Она считает его ответственным за миграционный кризис на восточной границе ЕС. По ее мнению, кризис на границе будет продолжаться, поэтому жесткие санкции будут способствовать отражению гибридной атаки. Сегодня Каллас обсудила ситуацию на границе с польским премьером Матеушем Моравецким.
2021-11-21T16:33:56+03:00
2021-11-21T16:33:56+03:00
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16:33, 21 ноября 2021
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