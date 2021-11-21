В Кремле призвали НАТО прекратить провокационную деятельность у границ России

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, альянс должен перестать накачивать оружием Украину, которая, по его словам, добивается очередной попытки решить собственные проблемы силовым путем. Это, как указал Песков, повлечет самые серьезные последствия. Ранее руководитель военной разведки Украины Кирилл Будаев заявил изданию Military Times, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля.
2021-11-21T16:33:34+03:00
2021-11-21T16:33:34+03:00
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16:33, 21 ноября 2021
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