В Москве задержали трех человек, которые фотографировались на фоне Кремля с российским и американским флагами

Об этом правозащитному проекту «ОВД-Инфо*» сообщили сами задержанные, которых доставили в ОВД «Китай-город». О причинах задержания не сообщили. К задержанным едет адвокат от «ОВД-Инфо» Юлия Кузнецова. ОВД Инфо признан в РФ иноагентом.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.