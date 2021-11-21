В Москве задержали трех человек, которые фотографировались на фоне Кремля с российским и американским флагами

Об этом правозащитному проекту «ОВД-Инфо*» сообщили сами задержанные, которых доставили в ОВД «Китай-город». О причинах задержания не сообщили. К задержанным едет адвокат от «ОВД-Инфо» Юлия Кузнецова. ОВД Инфо признан в РФ иноагентом.
2021-11-21T16:33:14+03:00
2021-11-21T16:39:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 21 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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