Более двухсот пятидесяти тысяч человек подписали петицию на Change.org с требованием отменить закон об иноагентах

На сегодняшний день более двухсот пятидесяти тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием отменить закон об иноагентах. Авторы называют законодательство об иноагентах дискриминационным, неправовым и противоречащим российской Конституции и европейской Конвенции по защите прав человека. Среди подписантов признанные иноагентами телеканал «Дождь*», интернет-издания «Медуза*», «Медиазона*», проект «ОВД-Инфо*». С начала года в реестр СМИ-иноагентов были внесены восемьдесят СМИ, журналистов и правозащитников. В список НКО-иноагентов попало около десяти организаций.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.