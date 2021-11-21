Париж пригрозил дипломатическими последствиями Пекину, если теннисистка Пэн Шуай не будет появляться на публике

Какие именно меры могут быть приняты, пока не уточняется. Однако глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью местным СМИ упомянул возможное отсутствие посла страны на открытии Олимпийских игр в Пекине. По его словам, это не станет демонстрацией силы, но будет символом. Во Франции ждут выступления самой китайской теннисистки Пэн Шуай о том, что она находится в безопасности. Ранее спортсменка в своих социальных сетях рассказала, что ее принуждали к сексу с политиком, который с 2013 по 2018 год занимал пост премьер-министра Китая. Затем сообщение было удалено, а сама теннисистка пропала. В середине ноября в китайских СМИ было опубликовано якобы ее письмо. В нем она отказалась от своих обвинений и заверила, что ей ничего не угрожает. Сегодня появилось видео с одного из турниров в Пекине, в котором приняла участие Пэн Шуай. Несмотря на это, глава Международной женской теннисной ассоциации Стив Саймонс отметил, что одного этого появления на публике недостаточно. По его словам, все еще остается неясным, свободна ли спортсменка в своих действиях, оказывается ли на нее давление.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании потребовали от Китая провести расследование и гарантий безопасности Пэн Шуай.