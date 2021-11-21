Отстраненного от должности премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука освободили из-под домашнего ареста

Военные заключили с ним соглашение о возвращении на пост.

С Хамдука сегодня были сняты все ограничения. В ближайшее время, по данным телеканала «Аль-Арабия», в Хартуме должно состояться заседание суверенного Совета, на котором Хамдуку официально разрешат сформировать правительство. Кроме того, стороны договорились об освобождении всех политических заключённых и о приходе к власти технократов, как того требовала Организации Объединенных наций. Международный орган подключился к решению проблемы в восточноафриканской стране после продолжавшихся несколько недель кровопролитных протестов. В конце октября суданские военные арестовали премьер-министра, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве ответа на стихийные акции, распустил все органы власти и объявил чрезвычайное положение в Судане. По его словам, вмешаться в ситуацию тогда его побудили конфликты между разными политическими силами в государстве.

Это была уже не первая попытка государственного переворота в Судане. Три года назад в стране вспыхнули беспорядки, после чего президент Омар аль-Башир был отстранён от должности.