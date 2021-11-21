В выставочном зале Сахаровского центра* в Москве проходит благотворительная ярмарка в поддержку «Мемориала» и других правозащитных организаций.

Сотрудница благотворительного фонда «Комитета против пыток»* Юлия Фролова пояснила «Эху Москвы», что сбор средств необходим для оплаты адвокатов пострадавшим от полицейского насилия.

Фролова добавила, что пожертвования обычно присылают небольшими суммами, но из-за большого количества людей они складываются в ощутимые суммы, которые помогают оказывать регулярную помощь.

Напомним, в субботу на Пушкинской площади прошла серия одиночных пикетов в поддержку «Мемориала». Задержанных правозащитника Льва Пономарева* и журналистку Викторию Ивлеву оставили в отделении до суда в понедельник.

Российские власти считают Сахаровский центр и Мемориал* иностранными агентами.

* «Комитет против пыток» - НКО, признанное иностранным агентом. "Сахаровский центр" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.