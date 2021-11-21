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Эксклюзив Эха 15:43, 21 ноября 2021

В Москве проходит встреча противников передачи земель Тимирязевской академии под коммерческую застройку

В Москве проходит встреча противников передачи земель Тимирязевской академии под коммерческую застройку. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Москве недалеко от станции метро Тимирязевская проходит массовая встреча граждан с депутатом Госдумы, это Денис Парфенов от КПРФ, по вопросу защиты земель Тимирязевской сельскохозяйственной академии от планирующейся коммерческой застройки», – сообщил он.

По словам Удальцова, решение было принято без обсуждения и противоречит интересам людей. «Участники встречи рассказывают о том, что не так давно ученый совет Тимирязевской академии принял решение о передаче строительной компании группы ЛСР большого участка около 24 га земель академии, которые планируется использовать под жилую застройку. И конечно защитники Тимирязевской академии возмущены таким решением, оно ни с кем не обсуждалось, ни со студентами, ни с преподавателями и они убеждены в том, что, конечно, это нанесет серьезный ущерб академии, может погибнуть в ходе стройки уникальный Мичуринский сад, может Тимирязевский лес пострадать, то есть всей экологии будет нанесен ущерб, и учебному заведению, и перспективам развития науки. Коммерческие интересы застройщика вступают в прямое противоречие с интересами студентов, преподавателей, самого вуза», – пояснил политик.

Участники встречи требуют отмены решения о передаче земель. «Требование собравшихся – это решение о передаче земель отменить, провести общественное обсуждение и вообще звучат призывы законодательно запретить передачу земель образовательных учреждений под коммерческую застройку», – уточнил Удальцов.

По его словам, полиция не препятствует проведению встречи, на которую пришли около 350 человек. «Это людей очень беспокоит, собралось, не смотря на сырую погоду около 350 человек на данный момент, еще люди подходят, среди них представители студентов, преподаватели вуза, местные жители, сторонники общественных и политических организаций. Полиции много, она дежурит, но пока не препятствует гражданам, встреча уже идет», – рассказал политик.


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