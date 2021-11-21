Несовершеннолетний сын Дмитрия Пескова в Instagram признался, что он ездит в своем автомобиле с превышением скорости

Несовершеннолетний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в своем Instagram признался, что он ездит в своем автомобиле с превышением скорости. На это обратило внимание интернет-издание Znak.com. Запись в Instagram Мики Пескова появилась на следующий день после аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб автоблогер Саид Губденский. По словам Пескова-младшего, каждый раз, когда он видит такие аварии, он дает себе слово не гонять, но через два-три дня начинается то же самое.