Несовершеннолетний сын Дмитрия Пескова в Instagram признался, что он ездит в своем автомобиле с превышением скорости

Несовершеннолетний сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в своем Instagram признался, что он ездит в своем автомобиле с превышением скорости. На это обратило внимание интернет-издание Znak.com. Запись в Instagram Мики Пескова появилась на следующий день после аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб автоблогер Саид Губденский. По словам Пескова-младшего, каждый раз, когда он видит такие аварии, он дает себе слово не гонять, но через два-три дня начинается то же самое.
2021-11-21T15:33:32+03:00
2021-11-21T16:08:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 21 ноября 2021
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