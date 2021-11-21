Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил Берлин и Париж в двойной игре

По его словам, она и стала причиной публикации Москвой переписки Сергея Лаврова с главами МИД этих стран по «нормандскому формату». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение опубликовать эту переписку «блестящим шагом». При этом Песков признал, что такие действия выходят за пределы традиционной дипломатии. В Москве недовольны искажением роли России во внутриукраинском урегулировании.
2021-11-21T15:33:02+03:00
2021-11-21T15:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 21 ноября 2021
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