В Кремле вновь заявили о том, что точной даты встречи президентов России и США пока нет

Об этом в федеральном телеэфире сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В свою очередь замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что повестка возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена огромна.
2021-11-21T15:32:23+03:00
2021-11-21T15:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 21 ноября 2021
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