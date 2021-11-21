Число случаев заражения коронавирусом в России снижается вторую неделю подряд

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба. За последние семь дней в стране зарегистрировали около 260,5 тыс. заболевших против 275,5 за аналогичный период неделей ранее. Снижение составило 5,5%. При этом смертность от инфекции в стране остается на пике — за неделю штаб зафиксировал 8 709 летальных случаев, что стало уже девятым подряд максимумом с начала пандемии. В Москве заболеваемость снижается гораздо быстрее. На этой неделе в столице подтвердили на 30% меньше случаев заражения, чем на прошлой.
2021-11-21T15:31:32+03:00
2021-11-21T15:31:41+03:00
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15:31, 21 ноября 2021
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