Число случаев заражения коронавирусом в России снижается вторую неделю подряд

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба. За последние семь дней в стране зарегистрировали около 260,5 тыс. заболевших против 275,5 за аналогичный период неделей ранее. Снижение составило 5,5%. При этом смертность от инфекции в стране остается на пике — за неделю штаб зафиксировал 8 709 летальных случаев, что стало уже девятым подряд максимумом с начала пандемии. В Москве заболеваемость снижается гораздо быстрее. На этой неделе в столице подтвердили на 30% меньше случаев заражения, чем на прошлой.