В Кремле сожалеют, что на карте тюркского мира Эрдогана не обозначен его исторический центр на Алтае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что идея единства для Турции вполне нормальна. Однако, по его словам, все-таки необходимо указать на карте «священное место для любого тюрка, откуда они пошли родом». Песков подчеркнул, что оно находится не на турецкой территории, а в России, и его нужно обозначить большой красной звездой.

Ранее лидер националистов в Турции Девлет Бахчели вручил президенту страны Реджепу Эрдогану карту «Тюркского мира». На ней само государство отмечено красным цветом вместе с Азербайджаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией. Там же оранжевым цветом обозначены некоторые страны Балканского полуострова, большая часть Сибири и южные регионы России. Желтым на карте выделен один из районов Китая, а также Якутия и Алтай, на который обратил внимание Дмитрий Песков. При этом не уточняется, что эти цвета обозначают.

Турецкие власти подарок никак не прокомментировали.