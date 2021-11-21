Разведка в Киеве утверждает, что Россия может начать боевые действия на Украине с наступлением холодов

Возможного скорого вторжения не исключают и в США.

Россия сосредоточила у границ с Украиной больше 90 тысяч военных, такие цифры привёл изданию Military Times глава разведки. По мнению Кирилла Буданова, Москва может начать боевые действия в январе или феврале. По масштабу они даже могут превзойти события 2014, когда Крым перешёл к России и началась война в Донбассе, не исключил начальник главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, боевым действиям будут предшествовать беспорядки, вызванные экономической ситуацией в стране или недовольством мерами властей по борьбе с ковидом. Со своей стороны разведка США предупредила руководство Евросоюза о возможном скором вводе российских войск на Украину. За океаном также считают, что это может случиться с наступлением холодов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. В США о возможном вторжении России на Украине говорят уже несколько недель. Вчера влиятельный сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против российского президента, премьера, членов правительства и высокопоставленных военных в случае российского вторжения. Ограничения также могут затронуть госкомпании по добыче газа и нефти и газопровод Северный поток-2.

В Кремле сегодня не исключили провокаций для оправдания обвинений в угрозе вторжения России на Украину. Предположении о нападении и полномасштабной войне в администрации президента называют искусственным нагнетанием истерики западными странами.