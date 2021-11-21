МИД Великобритании потребовал от Пекина гарантий безопасности теннисистки Пэн Шуай

Как заявил британский Форин офис, все заявления о сексуальном принуждении в любой части мира должны расследоваться. 2 ноября Пэн Шуай обвинила высокопоставленного китайского партийного и госчиновника в принуждении к интимной связи. После этого комментарии в соцсетях 35-летней спортсменки были отключены, а сама теннисистка пропала. Заявление британского МИД было сделано после того, что Пэн Шуай сегодня впервые за три недели появилась на публике. Видео со спортсменкой было опубликовано только в «Твиттере», доступ к которому в Китае заблокирован.