МИД Великобритании потребовал от Пекина гарантий безопасности теннисистки Пэн Шуай

Как заявил британский Форин офис, все заявления о сексуальном принуждении в любой части мира должны расследоваться. 2 ноября Пэн Шуай обвинила высокопоставленного китайского партийного и госчиновника в принуждении к интимной связи. После этого комментарии в соцсетях 35-летней спортсменки были отключены, а сама теннисистка пропала. Заявление британского МИД было сделано после того, что Пэн Шуай сегодня впервые за три недели появилась на публике. Видео со спортсменкой было опубликовано только в «Твиттере», доступ к которому в Китае заблокирован.
2021-11-21T14:34:19+03:00
2021-11-21T14:34:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 21 ноября 2021
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