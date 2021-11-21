Великобритания не станет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщает ВВС со ссылкой министра здравоохранения Соединенного Королевства Саджида Джавида. По его словам, прививка должна быть личным выбором граждан. Всего в Британии за все время пандемии выявили около десяти миллионов случаев заражения ковидом. Скончались почти 145 тысяч человек.
2021-11-21T14:33:02+03:00
2021-11-21T14:33:02+03:00
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14:33, 21 ноября 2021
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