Великобритания не станет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщает ВВС со ссылкой министра здравоохранения Соединенного Королевства Саджида Джавида. По его словам, прививка должна быть личным выбором граждан. Всего в Британии за все время пандемии выявили около десяти миллионов случаев заражения ковидом. Скончались почти 145 тысяч человек.