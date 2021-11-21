Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля

Во всяком случае об этом изданию Military Times заявил руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, сейчас у границы с Украиной сконцентрировано более девяносто тысяч российских военнослужащих. Риски вторжения, по оценке Буданова, с приходом зимы только возрастают. По мнению главы украинской разведки, действия российских войск могут быть более масштабными, чем в 2014-м году, когда Россия аннексировала Крым и оказала вооруженную поддержку сепаратистам в Донбассе.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Украину в поисках способа вернуться к силовому урегулированию на Донбассе. По его словам, Запад искусственно нагнетает истерику о возможном вторжении России на Украину. Песков также сказал, что в Кремле не исключают вероятности провокаций на этот счет.