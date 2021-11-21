Требование о вакцинации восьмидесяти процентов работников может парализовать работу заводов в Петербурге

Чтобы выполнить условие, прививки должны сделать даже те, кто недавно болел коронавирусом.

Представители петербургских предприятий просят чиновников уточнить или изменить постановление, которое разрешает не прививать лишь одного сотрудника из пяти . По оценкам участников предпринимательских объединений, с которыми пообщались журналисты портала «Фонтанка-ру», иммунитет на предприятиях уже имеют около 60% персонала, но в это число входят и переболевшие за последние полгода. Поликлиники не записывают их на прививку, и QR-коды им уже присвоили, однако работодатель должен обеспечить вакцинацию этих сотрудников. Отказавшихся руководство должно отстранять без сохранения зарплаты, но недовольных могут поддержать профсоюзы и трудовая инспекция. Тем временем в Смольном уточнили, что медотвод могут получить даже неофициально переболевшие КОВИД-19, если сделают анализ на наличие антител. Но увеличение доли сотрудников с медотводом лишь усложняет задачу привить 80 процентов коллективов петербургских промышленных предприятий.

На этой неделе в петербургскую прокуратуру направили обращение с требованием проверить законность распоряжений об обязательной вакцинации. Петицию подписали около 10 тысяч человек.