Подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном городе Солнечногорске застрелен при задержании

Как сообщили в Следственном комитете, перед этим он открыл огонь по росгвардейцам.

Имя подозреваемого следователи не называют. С их слов известно, что 53-летний мужчина сегодня ночью, будучи сильно пьяным, поссорился с сожительницей. После конфликта он решил пойти к своей матери, которая жила неподалеку. И при невыясненных пока обстоятельствах, по словам силовиков, убил её, а после, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Затем он вернулся к себе домой, где все еще находилась его спутница. Мужчина потребовал открыть дверь, однако женщина отказалась. Тогда он взял ружье и начал стрелять по двери и стенам. Сожительница смогла спрятаться и вызвать сотрудников Росгвардии. Когда те приехали на место, мужчина попытался скрыться, при этом беспорядочно стрелял по силовикам. По мужчине открыли ответный огонь и смертельно ранили. Как сообщили в Следственном комитете, сейчас проводится осмотр места происшествия, а также назначен ряд экспертиз.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.