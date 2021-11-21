Польша выразила готовность закрыть границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса

Минск использует беженцев из восточных стран в качестве оружия в войне нового типа, считает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, чьи слова передает агентство «Интерфакс». В Варшаве считают, что мигрантов используют для нагнетания энергетического кризиса и давления на восточную границу Евросоюза. Для того, чтобы ее обезопасить, Польша готова на ужесточение санкций против Минска вплоть до полного закрытия пограничных переходов. По словам Моравецкого, это приведет к прекращению транспортировки грузов. Усиливать давление на Лукашенко нужно постепенно: это даст ему время организовать возвращение мигрантов, считает польская сторона.

Премьер-министр добавил, что внутри самой Белоруссии репрессии против народа, стремящегося к демократии, усиливаются, а политзаключенные подвергаются пыткам. Методы Лукашенко он назвал очень брутальными. Муравецкий также призвал Евросоюз обратить внимание на риски и угрозы, связанные с запуском российского газопровода «Северный поток — 2», который даст Москве дополнительные возможности для шантажа.

Между тем, Польша пока не приняла решение закрыть железнодорожный пункт пропуска Кузница на границе с Белоруссией. Как заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, в Варшаве пока анализируют ситуацию на белорусско-польской границе. Автомобильный пункт пропуска в Кузнице был закрыт десять дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В прошлый четверг Польша выдвинула Белоруссии ультиматум, обещая закрыть и железнодорожный пункт пропуска, если ситуация не улучшится там до 21 ноября.